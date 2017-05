Jetzt Eiskunstlaufsparte im SC Langenhagen

Kooperation mit der Elia-Kirchengemeinde

Zukünftig wird es eine Eiskunstlaufsparte des SC Langenhagen in der Eishalle Lan- genhagen geben. Die Sparte wird gemeinsam in Kooperation mit der Elia-Kir- chengemeinde stattfinden.Bereits seit zwei Jahren besteht eine Kooperation der Elia-Kirchengemeinde mit der Eishalle Langenhagen. Im Rahmen dieser Kooperation wurde das alljährliche Weihnachtsmusical in der Eishalle aufgeführt, welches sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreut und stets die Zuschauerränge gefüllt hat. Aufgrund dessen hat man sich dazu entschlossen einen weiteren Schritt zu gehen und gemeinsam mit dem SC Langenhagen eine dazugehörige Eiskunstlaufsparte zu gründen, um der großen Nachfrage nach Eiskunstlaufzeiten nachkommen zu können. Die Sparte soll es ermöglichen, im Rahmen des Breitensports, interessierte zu fördern und Ihnen die Möglichkeit geben den Eiskunstlaufsport in der Eishalle Langenhagen auszuführen. Von der Elia Kirche werden die Trainingszeiten dazu genutzt das Weihnachtsmusical stärker zu fördern, so dass sich die Darsteller optimal auf die- ses vorbereiten können.Oana Lehmköster wird weiterhin als Trainerin aktiv dabei sein und das Projekt mit- betreuen,das sie schon von Anfang begleitet.Eine Mitgliederversammlung zu diesem Thema wird es in naher Zukunft geben. Der genaue Termin hierzu wird noch abgestimmt und frühzeitig bekannt geben.Die Eishalle Langenhagen freut sich sehr rüber den bisherigen Erfolg des gemein- samen Projektes mit der Elia-Kirchengemeinde. Die Kooperation zeigt die Werte zwischen Verein und Kirche auf. Gemeinschaftlich lassen sich Hürden überwin- den, Türen öffnen und Beziehungen zwischen allen Altersklassen aufbauen, wel- che schöne Projekte wie etwa das alljährliche Weihnachtsmusical ermöglicht.