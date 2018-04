Jetzt können sich die Krähen absetzen

Nach 2:3 gegen Ramlingen trifft KK nun auf fünf Kellerkinder

Nun liegen sie hinter ihnen, die fünf Heimspiele des Fußball-Landesligakicker des TSVKrähenwinkel/Kaltenweide, in denen es ausnahmslos gegen Teams ging, die beimGastspiel am Waldsee einen der ersten vier Tabellenplätze belegten. Gegen Tündern,Heessel, Steimbke und den HSC war der TSVKK ungeschlagen geblieben und hattestarke acht Punkte geholt. Am Sonntag musste sich das Team von Trainer Ingo Trebingerstmals wieder einem Top-Team beugen. Gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen hießes am Ende 2:3 aus Sicht der Rot-Blauen.Der TSVKK musste neben den Verletzten auch noch auf zwei weitere Akteure aufgrund vonSperren verzichten. Philipp Schütz war rotgesperrt, und Tim Hübner hatte am Dienstag zuvorin Pattensen die fünfte gelbe Karte gesehen. Dort hatte der TSVKK ein gutes Spiel gezeigtund beim 1:1 (das Tor erzielte Philipp Schmidt durch einen sehenswerten Freistoß)einen Punkt mitgenommen.Gegen Ramlingen/Ehlershausen erwischten die Krähen am Sonntag einen denkbarschlechten Start. Gleich die erste Torchance im Spiel brachte sie in Rückstand. AronGebreslasie erzielte mit einem Linksschuss einen Treffer, der nicht ganz unvermeidbarschien. In der Anfangsphase erzeugte der Favorit, der nur mit drei Ersatzspielern undohne zweiten Torwart angetreten ist, einigen Druck. Doch die Platzherren konntensich befreien – und waren nach zwanzig Minuten zurück im Spiel. Ein hervorragendesZuspiel von Oliver Pfeuffer, der den Ball im richtigen Moment weiterleitete, setztePhilipp Schmidt in Szene, und dieser traf daraufhin von der linken Seite zum 1:1.Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide kam nun immer besser in die Partie. Durch einigeEcken und Freistöße sowie einen Kopfball von Helge Heider wurde das RSE-Torangepeilt. Doch dann schlug es auf der anderen Seite ein. Marvin Omelan schoss vonlinks, und Krähenwinkels Hintermannschaft sah, wie der Ball gemächlich ins Netztrollte. Vielleicht lag diese Passivität darin begründet, dass es bei der Entstehung desAngriffs zwei Fouls an Krähenspielern gegeben haben soll, die ungeahndet gebliebenwaren. In der 38.Minute war dann RSE-Keeper Marcel Maluck zur Stelle, als er einenstrammen Schuss von Andreas Bart mit einem Starken Reflex abwehrte. So ging es beimStand von 1:2 in die Halbzeitpause.Die zweite Spielhälfte war keine fünf Minuten alt, als es zu einigen kontroversenDiskussionen kommen sollte. Grund war eine Elfmeterentscheidung zugunsten derGäste, die nicht nur KK-Trainer Ingo Trebing als „merkwürdig“ bezeichnete. Es gabwohl einen Kontakt zwischen einem Krähenwinkeler und einem Ramlinger, wie esihn mehrfach in jedem Spiel gibt. Kirill Weber legte sich den Ball zum fragwürdigenStrafstoß zurecht und erhöhte auf 3:1 für den RSE. Die 72.Minute brachte dann einenweiteren Elfmeterpfiff, diesmal auf der anderen Seite. Sinan Alin war im Strafraumzu Fall gekommen. Ein strafwürdiges Vergehen einen Ramlingers konnte jedoch kaumjemand erkennen. So waren sich die Anhänger beider Lager einig, dass es sich hierum eine sogenannte Konzessionsentscheidung gehandelt habe. Philipp Schmidt ließsich von den Provokationen von Maluck und dessen Tänzeln auf der Torlinie nichtverunsichern. Ganz sicher verwandelte Schmidt mit einem halbhohen Rechtsschuss.Die Hoffnung war zurück im rot-blauen Lager. Die Hoffnung darauf, dass der TSVKKein weiteres Mal in einem Heimspiel gegen ein Top-Vier-Team ungeschlagen bleibt.Und die Hoffnung währte bis zum Schluss, denn in den letzten Minuten vergab derRSE gleich mehrere hundertprozentige Torchancen. Weil es dem RSE nichtgelang, das Spiel endgültig zu entscheiden und eine Nachspielzeit von fünf Minutengeneriert wurde, wünschten sich die Krähen noch einen letzten Konter, der dochnoch das 3:3 bringen möge. Es blieb beim Wunsch, am Ende stand ein RamlingerAuswärtssieg. Für den TSVKK ist es sicherlich keine Schande, gegen den Tabellendrittenmit einem Tor Differenz zu verlieren. Die Krähen haben momentan acht Punkte Vorsprung aufden ersten Abstiegsplatz und in den nächsten Wochen die Gelegenheit, sich endgültigvon der riskanten Zone abzusetzen. Denn in den nächsten fünf Spielen geht es ausnahms-los gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Zunächst ist das ganze Augenmerk dem großenDerby gewidmet. Am Sonnabend, den 21.April um 18 Uhr treffen der TSV Godshorn undder TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Godshorner Spielplatzweg aufeinander. DasHinspiel geriet bei Krähenwinkels 6:0-Sieg vor über 1000 Zuschauern zu einem wahrenFußballfest – jetzt wollen alle ein weiteres Fußballfest feiern.Mannschaft: J. Helms, A. Ulrich, Bart, S. Helms (ab 46.Alin), Pfeuffer, Heider (ab 72.Akrout),Tegtmeyer, Legien, Mücke, Döpke (ab 60.Tasche), Schmidt Trainer: TrebingTore: 3.0:1 Aron Gebreslasie, 20.1:1 Philipp Schmidt, 35.1:2 Marvin Omelan, 49.1:3 FEKirill Weber, 72.2:3 FE Philipp Schmidt