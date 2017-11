Jugend zeigte Spielstärke

Vereinsmeisterschaft bei Rot-Gelb

Langenhagen. Bei sehr guten äußeren Bedingungen kämpften 27 Teilnehmer in sechs Konkurrenzen um die Titel der Jugend-Vereinsmeisterschaft bei der Tennis-Gemeinschaft Rot-Gelb. Dank des tollen Engagements vieler Eltern konnte auf der Sonnen-Terrasse ein großes Büfett und Gegrilltes bewirtet werden. Auf dem Platz zeigten sich eine hohe Motivation und eine über alle Jahrgänge hinweg sehr gute sportliche Entwicklung der Spieler. Ein Verdienst des Jugendtrainers Gunnar Schwanert, der durch ein vermehrtes Trainingsangebot im Laufe der Sommersaison die Spielstärke der Spieler deutlich gestärkt hat. Spannende Zweikämpfe und hervorragende Ballwechsel waren an allen Wettkampftagen zu sehen. Nach spannenden Spielen standen Sieger und Plätze fest. Die Ergebnisse im Einzelnen:Midcourt - Platz eins Katerina Tzimolis, Platz zwei Louisa Reyer, Platz drei Celine Zimmer; Juniorinnen C -Platz eins Caroline Fiege, Platz zwei Lara Anczykowski,Platz drei Tamara Großkopf;Juniorinnen unter 21 Jahren -Platz eins Lara Liebmann,Platz zwei Viktoria Tießen; Junioren C -Platz eins Moritz Heilig, Platz zwei Reik Schlüter,Platz drei Jan Tießen; Junioren B - Platz eins Nick Drieling,Platz zwei Dennis Dering,Platz drei Matthes Ahlhorn; Junioren unter 21 - Platz eins Aaron Ahlhorn, Platz zwei Timon Sander, Platz drei Anton Sofillas.Im Anschluss wurden die Jugendlichen vom Trainer Gunnar Schwanert und Jugendwart Frank Liebmann mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgezeichnet.