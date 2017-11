Kicken in angenehmer Atmosphäre

SCL F-Jugend sucht Verstärkung

Für die bestehende F-Jugend sucht der SC Langenhagen noch drei fußballbegeisterte und ballverliebte Kinder, die im Jahrgang 2010 geboren sind. Sie sollten Lust haben, mit anderen Kindern die schon seit über ein Jahr gemeinsam trainieren, in angenehmer Atmosphäre Fußball zu spielen. Der SC Langenhagen lädt zum Probetraining an jedem Freitag um 15 Uhr in der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule in der Hindenburgstraße ein. Weitere Informationen gibt es zu der angegebenen Zeit bei dem Trainer vor Ort oder per Mail an info@kikyo.de.