"Bambinis" von Sparta Langenhagen rüsten auf

Langenhagen (ok). Sie spielen Fußball und haben auch sonst jede Menge Spaß miteinander. Die Fußballer der G1-Jugend von Sparta Langenhagen, also die "Bambinis", suchen neue Mitspielerinnen und Mitspieler ab dem Geburtsjahrgang 2011. Trainiert wird immer zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, ab 16 Uhr auf der Sportanlage an der Emil-Berliner-Straße. Weitere Informationen gibt es bei Ulrich Hesse unter der Telefonnummer (0174) 1 02 10 86.