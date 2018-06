Krähen meisterlich beim Meister

3:0-Sieg zum Abschluss beim HSC Hannover

Einen besseren Abschluss der Saison 2017/2018 hätte sich der Fußball-LandesligistTSV Krähenwinkel/Kaltenweide nicht wünschen können. Am letzten Spieltag kamendie Krähen im Auswärtsspiel beim Meister und künftigen Oberligisten HannoverscherSC mit 3:0.Dass beim HSC, der sich in der Vorwoche den Titel gesichert hatte, in den Tagen vordem Spiel gegen den TSVKK reichlich gefeiert wurde und in der abschließenden Partienun vielleicht nicht mehr mit der notwendigen Konzentration zu Werke gegangenwurde, darf die Leistung der Krähen auf keinen Fall schmälern.Denn trotz der gegebenen Umstände hatte der HSC eine Top-Elf aufgeboten und imSpiel auch diverse Tormöglichkeiten. Doch der designierte Oberligist traf an diesemNachmittag auf eine Mannschaft vom Waldsee, die alles aus sich rausgehauen hat.Schon in der zwölften Minute brachte Philipp Schmidt die Krähen in Führung.Vielleicht mag manch einer der erfolgsgewohnten Hannoveraner dieses Tor als einenschnell zu reparierenden Makel angesehen haben. Statt dessen war es jedoch derAußenseiter, der den Vorsprung ausbauen konnte. Nachdem KK-Torhüter Jan Helmszweimal stark gegen Aljoscha Hyde pariert hatte, war es Alexander Dosch, der das0:2 erzielen konnte. Er war auf der rechten Seite frei und schoss präzise ein.Danach setzten die Krähen ihren leidenschaftlichen Auftritt fort. Nach einem tollenZuspiel von Felipe-Marcel Böttcher traf Dennis Tasche den Pfosten. Und eineVorlage von Philipp Schmidt konnte Böttcher zunächst nicht im Tor unterbringen.Aber nur eine Minute später kam es erneut zu dieser Begebenheit. Philipp Schmidtspielte den Ball nach rechts zu Felipe-Marcel Böttcher, und diesmal ließ sich Krähen-winkels Nummer 27 die Chance nicht entgehen. Böttcher traf, und der TSVKK gingmit einem bemerkenswerten 3:0-Vorsprung in die Kabine.In der zweiten Halbzeit entwickelte der Meister einigen Druck. Doch Jan Helmswar heute nicht zu bezwingen, und die vor ihm agierenden Abwehrspielerentschärften durch großen Einsatz zahlreiche potentielle Gefahrenherde.Der TSVKK wartete jetzt auf Kontermöglichkeiten. Eine bot sich in der 80.Minute,als Tjark Miener eine Chance für Tim Hübner vorbereitet hatte. HSC-KeeperJulian Wenzl parierte den Schuss. Auch bei einer guten Einschussmöglichkeitfür Mohamed Akroun war Wenzl auf dem Posten. Auf der anderen Seite konnteBetrim Shabani die größte Gelegenheit der Heimelf im zweiten Durchgang nichtnutzen. So blieb es am Ende beim famosen und hochverdienten 3:0-Sieg derKrähen.Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide belegt in der Abschlusstabelle mit 41 Punktenden achten Platz. Damit haben die Krähen die beste Platzierung seit demWiederaufstieg im Jahr 2015 erreicht. Eine starke Bilanz, zumal in weiten Teilender Saison wichtige Spieler teils monatelang nicht zur Verfügung standen.Trainer Ingo Trebing und Co-Trainer Christian Schnabel haben ihr Team nun imletzten Spiel unter ihrer Regie zu Höchstleistungen verholfen.Jetzt genießt die Mannschaft die wohlverdiente Sommerpause. Hocherfreutüber den Aufstieg der 3.Herren in die 1.Kreisklasse und voller Zuversicht fürdie Relegationsspiele der 2.Herren freut man sich am Waldsee auf ein weiteresJahr in der Landesliga.Die Saison 2018/2019 wird Anfang Juli mit einem Freundschaftsspiel gegen denRegionalligisten TSV Havelse eröffnet werden. Der genaue Termin wird nochbekanntgegeben. Kurz darauf nimmt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide amtraditionell hochklassig besetzten Porta-Pokal-Turnier in Ramlingen teil.Mannschaft: J. Helms, Heider, A. Ulrich, S. Helms, Legien (ab 77.Miener), Tegtmeyer, Pfeuffer, Dosch, Tasche (ab 57.Hübner), Böttcher (ab 69.Akroun), P. Schmidt Trainer: Trebing