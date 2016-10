Krähen verlieren den Anschluss

0:2-Niederlage beim FC Lehrte

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat in der Fußball-Landesliga am letzten Sonntag eine erneute Niederlage hinnehmen müssen. Die Krähen unterlagen dem FC Lehrte auf dessen schwer zu bespielenden B-Platz mit 0:2. Besonders bitter ist diese Niederlage angesichts der Tatsache, dass der FC zu jenen Teams gehört, an die sich der TSV KK durch einen Sieg hätte langsam heranpirschen können. Doch nach dem 0:2 wird die Lage nun immer bedrohlicher. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits neun Punkte. Dabei hatte das Spiel aus Krähenwinkeler Sicht durchaus vielversprechend begonnen. Nach einer schönen Balleroberung durch den starken Daniel Mücke geriet Alexander Dosch in der fünften Minute in eine glänzende Schussposition. Der Ball ging knapp oben links über das Tor. Wäre der TSV KK in dieser Szene in Führung gegangen, wer weiß, wiedas Spiel gelaufen wäre. Doch dann zeigte sich die allseits bekannte herausragendeOffensivqualität des FC Lehrte. Marlon Pickert spielte den Ball nach links außen zuMichael Fitzner, und der Kapitän der Gastgeber traf aus einem äußerst kompliziertenWinkel zum 1:0. Es war den Krähen anzumerken, dass ihnen dieses Gegentor mentalzugesetzt hatte. Während sie fortan eine Schwächephase durchleben sollten, kam der FC zu weiteren Möglichkeiten. Torjäger Patrick Heldt traf den rechten Außenpfosten, bevor ein durch ihn geschossener Freistoß aus rund 25 Metern unten rechts am Tor vorbeiging. Und nach einer halben Stunde parierte KK-Torhüter Jan Helms einen Schuss von Marlon Pickert zunächst, ehe Nils Tegtmeyer den Nachschuss in letzter Sekunde von der Linie kratzte. Erst nachdem diese Situationen überstandenwaren, fanden die Rot-Blauen wieder ins Spiel. Der Schuss von Bennet Behrendtim Anschluss an einen Eckball stellte für Lehrtes Keeper Alexander Homann zwarkeine große Gefahr dar, bedeutete aber immerhin in der 35.Minute einen weiterenAbschluss. In der 42.Minute hatte auch Lauri Schwitalla eine Gelegenheit.So war der mitgereiste Anhang guter Hoffnung, dass der TSV KK nach dem Seiten-wechsel in dieser Form weiterspielen möge.In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Krähen jedoch in einer äußerstschwachen Verfassung. Ein konstruktiver Spielaufbau aus der Hintermannschaftheraus, der bereits in Hälfte Eins rar gesät war, kam kaum noch zustande, unddie Fehlpassquote hatte sich noch einmal erhöht. Und vorne schaffte es das Teamnie, gegen die robusten Abwehrspieler der Lehrter durchzukommen. So kam inder gesamten zweiten Spielhälfte nur eine echte Torchance für die Krähenheraus. Bei Sebastian Helms Freistoß in der 60.Minute flog der Ball an der LehrterMauer, doch auch an deren Tor vorbei. In der 69. Minute fiel dann die Entscheidung.Patrick Heldt nutzte einige Missverständnisse in der Krähenwinkeler Defensiveaus und schoss den Ball zum 2:0 ins Netz. Die letzte nennenswerte Szene in einemSpiel auf überschaubarem Niveau hatte Lehrtes Tobias Schmitt in der 77. Minute.Sein Kunstschuss wurde zur Ecke geklärt. Tragisch war, dass die Krähen ein kollektives Aufbäumen bis zum Schluss vermissenließen. Der immense Kampfgeist, für den die Mannschaft in den Spielen zuvor zuRecht gelobt worden war, wäre in diesem Spiel, das von so immenser Bedeutungwar, dringend benötigt worden. So muss man diesmal ohne Wenn und Abervon einer verdienten Niederlage sprechen.Am nächsten Wochenende steht ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm.Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gastiert am Sonntag, 6. Novembe,r beimTSV Pattensen. Nach der Umstellung auf die Winterzeit erfolgt der Anpfiff bereitsum 14 Uhr.Mannschaft: J. Helms, Tegtmeyer, Döpke, S. Helms. T. Schmidt, T. Miener (ab 75.Sachse), Münch (ab 60.A. Ulrich), Mücke (ab 46.Tasche), Dosch, Behrendt, Schwitalla Trainer: GehrmannTore: 12.1:0 Michael Fitzner, 69.2:0 Patrick Heldt