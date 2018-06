Kreismeisterschaften in Krähenwinkel

(ok). Großes Kino am Sonnabend, 9. Juni, beim TSV KK am Stucken-Mühlen-Weg. Diverse Kreismeisterschaften stehen auf dem Programm. Im Einzelnen: Zwischen 10 und 13 Urh kickt die D-Jugend auf zwei Spielffeldern, von 14 bis 17 uhr die E-Jugend, auch auf zwei Spielfeldern. Die C-Jugend spielt ihre Relegation ab 16 uhr; die zweite Herren tritt ebenfalls in der Relegation an. Gegner: TuS algesdorf aus der Bezirksliga. Am Sonntag, 10. Juni, geht es ab 10 Uhr etwa drei Stunden mit der F-Jugend auf zwei Spielfeldern weiter. Der weitere Zeitplan: C-Jugend ab 11 Uhr, B-Jugend ab 13 Uhr und A-Jugend ab 15 Uhr.