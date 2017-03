Landesmeister im Straßenlauf

LAC-Frauen zeigten starke Leistungen

Bei den Landesmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, die am vergangenen Wochenende durch den TuS Bothfeld ausgerichtet wurden, machte wieder einmal die Frauen-Power des LAC auf sich aufmerksam.Meisterschaftsehren gingen an Gwendolyn Mewes, die trotz sehr unangenehmen Seitenstechens den Sieg in der AK W30 erreichte, und Maria-Luise Kluge, die in der AK W70 den obersten Podestplatz erklimmen durfte.Dritte Plätze erreichten Hannelore Lyda (W55) und Frank Gütermann (M60).Andreas Solters persönliche Bestzeit von 35:14 Minuten genügte in dem sehr stark besetzten Feld in der AK M30 leider nicht für eine vordere Platzierung.Darüber hinaus trotzten vom LAC noch Kerstin Schoeneberg (W40), Thomas Hogrefe (M55) und Hans-Peter Damitz (M70) den windigen und nassen Wetterbedingungen und erreichten allesamt Top-Ten-Platzierungen.