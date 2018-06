"Lecker mit der Oma essen"

Bundesliga-Profi überrascht 1. F-Junioren

Vor Kurzem schauten die Jungs der 1.F-Junioren vom TSV Godshorn ganz erstaunt,wer da zu ihrem Training auf einmal auf dem Spielfeld stand. Es war der Bundesligaprofi Niko Gießelmann, der aktuell beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf spielt.Niko Gießelmann, der selbst mal in Godshorn gewohnt und von 1995 bis 2005 in der Jugend beim TSV Godshorn gespielt hat, wollte es sich nicht nehmen lassen und hat die Jungs mit einem Besuch überrascht. Niko Gießelmann hat mit den Jungs dann eine Trainingseinheit absolviert, das fanden die Kids natürlich ganz toll. Im Anschluss des Trainings gab es noch eine Fragerunde, wo die Kids noch ein paar Fragen an Niko gestellt haben. Die lustigste Frage und Antwort kam dann zum Schluss, wo einer der Spieler Niko fragte, was er denn jetzt nach dem Training machen würde und Niko Gießelmann antwortete „Ich gehe jetzt zu meiner Oma lecker essen“.Die 1.F-Junioren haben sich bei Niko für das tolle Training bedankt und wünschten ihm einen guten Start für die kommende Bundesliga Saison.