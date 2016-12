Macarena auf dem Boden

Zehn Jahre Weihnachtsshow-Mädchenturnen SC Langenhagen

Als sich die Turnerinnen des SCL vor zehn Jahren entschlossen, für die Eltern etwas mit den Mädchen vorzuführen, ahnte noch keiner was daraus einmal würde. Wir hatten damals einen kleinen Kassettenrecorder, 30 Mädchen und die Hallenbeleuchtung in der Friedrich-Ebert-Schule. Heute sind wir mit der Show in der SCL-Halle, haben viele bunte Lichteffekte, eine Leinwand, einige Lautsprecher, viele Meter Kabel und 92 Mädchen die die Show abwechslungsreich gestalten.In diesem Jahr hatten wir zum Jubiläum lauter alte Vorführungen neu aufleben lassen. Auf der Leinwand wurde auch gleich immer der Vergleich von früher zu heute sichtbar. So gab es in diesem Jahr zwei Piratenvorführungen, Pinocchio war wieder bei uns und auch die Löwen.Vor einigen Jahren wurden wir von den Mädchen noch komisch angeschaut beim Thema Rocky Horror Picture Show, diesmal ließen sie sich sogar verkleiden.Die Flying Sparkles haben Mulan neu belebt und durften ihre neue Show „Bond“ zeigen mit der sie nächstes Jahr beim Rendezvous der Besten auftreten wollen.Als großes Finale tanzten dann alle 92 Kinder Macarena auf der Bodenfläche.Hinterher gab es noch einige Danksagungen und die Verabschiedung des Trainers Tim Reichert von den Flying Sparkles, bei der viele Tränen flossen.Bürgermeister Mirko Heuer hatte einen Saltogürtel als Präsent mitgebracht.Es war eine tolle Show und wir danken allen Eltern und Helfern für die Unterstützung. Wer Lust hat bei uns mitzuturnen findet uns donnerstags von 16 bis 18 Uhr (Fünf- bis Zehnjährige) und 18 bis 20 Uhr (ab zehn Jahre) in der Friedrich-Ebert-Schule. Genauso suchen wir auch immer noch helfende Hände in der Zeit von 18 bis 20 Uhr.