Mia Gallinat holt sich Goldmedaille

Erfolge des JC Godshorn beim Landessichtungsturnier der U12

Erfolgreich kehrten die Judoka des JC Godshorn vom Landessichtungsturnier in Nienhagen zurück. Mia Gallinat kann sich mit vier Siegen in ihrem Pool über die Goldmedaille freuen. Andrea Lopandic und Vincent Miemietz holten sich nach starken Kämpfen die Bronzemedaille. Auch einige Wettkampfneulinge haben sich an diesem Tag versucht und sammelten eine Menge Erfahrung. So erreichten Lucie Mellis, Zoe Gaedtke, Lena Kohls und Dylan Sommer einen guten fünften Platz. Wer auch gern Judo lernen möchte, der kann gern zum Schnuppertraining in der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen oder in der Grundschule am Rährweg in Godshorn vorbeischauen und mitmachen. Die Trainingszeiten finden Interssierte auf der Homepage www.jcgodshorn.de.