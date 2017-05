REWE Meczurat sponsert 2. G-Jugend des TSV KK

Kaltenweide/Krähenwinkel (ok). Seit 2007 betreibt Jens Meczurat mit seinen Söhnen den REWE-Markt in Kaltenweide, fühlt sich mit dem Stadttteil verbunden. Als Einzelhandelskaufmann liegt im natürlich auch das "junge Gemüse" am Herzen, und deshalb sponsert er gern die 2. G-Jugend des TSV KK. Trainer Davor Topalovic freut sich und verspricht, seine Jungs "frisch" zu halten.