Mit Team- und Kampfgeist in die Erfolgsspur

Die Hannover Scorpions wollen am Wochenende in die Erfolgsspur finden.

Eine kleine Sensation wird es dabei morgen gegen Halle geben- Head Coach Tomáš Martinec und der sportliche Leiter Andrej Strakhov werden für die Hannover Scorpions ihre Schlittschuhe schnüren. Beide stehen zu 100% hinter Mannschaft und Verein und werden diese selbst auf dem Eis unterstützen. Diese Entscheidung kam bei den Spielern sehr gut an und ist ein klares Signal für den Zusammenhalt im Team der Hannover Scorpions. Dabei erhält der Trainer Tomáš Martinec Unterstützung durch Peewee Willmann an der Bande. Beide kennen sich durch Trainerlehrgänge und verstehen sich gut. Weitere gute Nachrichten:

Christopher Del Castillo und Robin Marek werden zum Team zurückkehren. Del Castillo wird morgen gegen Halle sein erstes Saisonspiel bestreiten.

Die Ärzte haben grünes Licht für Chad Niddery gegeben, der morgen gegen Halle seinen Einstand feiern wird. Die Kasseler Louis Trattner und Nico Schnell werden ebenfalls für die Scorpions spielen. Wer noch keine Tickets hat, kann diese in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse erwerben.

Tickets gibt es auch bei Eventim, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket Hotline: (01806) 99 11 65 und online unter: www.eventimsports.de/ols/scorpions.