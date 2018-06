Hannover Airport Cup 2018 beim TSV Havelse

Zum wiederholten Mal - fast schon traditionell - startet der TSV Havelse auch in diesem Sommer vom 22. bis 24. Juni 2018 den Hannover Airport Cup auf dem Gelände des TSV Havelse. Am Jugendturnier für die Fußballer von morgen nehmen in diesem Jahr 98 Jugendmannschaften aus sechs verschiedenen Altersklassen (G- bis B-Junioren), vorzugsweise aus dem Einzugsgebiet Garbsen und Hannover, teil. Durch das Event wird der Airport Hannover seiner sozialen Verantwortung gerecht und zeigt seine Nähe zur Jugend.Die Information darüber, wann welches Turnier stattfindet, ist der folgenden Übersicht zu entnehmen: 22. Juni, 16:30 Uhr bis 19 Uhr G- Jugend neun Teams;22. Juni, 17 bis 21 Uhr C- Jugend 14 Teams; 23. Juni, 9 bis 13.30 Uhr F-Jugend 23 Teams; 23. Juni, 14.30 Uhr bis 19 Uhr E-Jugend 24 Teams; 24. Juni 9 Uhr bis 15 Uhr D - Jugend 18 Teams; 24. Juni, 15.30 bis 19.30 Uhr B - Jugend zehn Teams.Zum großbesetzten Turnier sind neben der Teilnehmerzahl von etwa 1.000 Spielern, Trainern und Betreuern etwa 1.000 Zuschauer an den drei Tagen zu erwarten. Begleitet wird der Cup von einem Rahmenprogramm, das das Wochenende zu einem Erlebnis für die ganze Familie macht. Dazu gehört etwa das Torwandschießen sowie ein Stand vom Sporthaus Gösch.