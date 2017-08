Neue Handballer sind gern gesehen

Männliche C-Jugend der HSG startet in neue Saison

Einen erfolgreichen Start in die neue Saison erwischte die männliche C-Jugend der HSG Langenhagen. Im ersten Vorbereitungsturnier in Hannover-Misburg wurden die teils zwei Spielklassen höher spielenden Gegner meist deutlich dominiert. Lediglich das letzte Spiel gegen Anderten ging mit einem Tor Unterschied unglücklich verloren. Damit geht die Sieben von Trainer Torsten Flöricke mit breiter Brust in die am heutigen Sonnabend beginnende Regionsoberliga-Saison. Da die Manschaft über einen nur schmalen Kader verfügt, sind talentierte und leistungswillige Handballer gerne beim Training gesehen. Näheres dazu unter folgender Mailadresse: floericke-torsten@t-online.de.