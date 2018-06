Neuer Trainer gesucht

MTV-Handballer schaffen Aufstieg

Die Handballer des MTV Engelbostel-Schulenburg können einen großen Erfolg verbuchen. Sie sind in die Regionsliga aufgestiegen. Da aber der Erfolgstrainer Diego Miguel Bazaes in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung steht, sucht die Mannschaft dringend nach einem Ersatz. Kontakt kann aufgenommen werden bei Timo Mügge, Telefon (0511) 7 85 03 49, EMail: muegge@mtv-engelbostel-schulenburg.deZusammen mit dem SV Odin ( MSG ) errang die Mannschaft den zweiten Platz in der Regionsklasse1. Gerade im letzten Jahr hatte sich die Mannschaft spielerisch und technisch stark verbessert. Der Schlüssel zum Erfolg war sicher der Trainer Diego. Er lebt seit August 2017 in Hannover und war vorher im chilenischen Profihandballbereich als Trainer und Spieler tätig. Ihn konnte die Mannschaft vor etwa einem Jahr verpflichten. Dies war ein Glücksfall. Ziel in der kommenden Saison ist es, den Klassenerhalt in der Regionsliga zu sichern. Ein neuer Trainer könnte der Mannschaft dabei helfen.