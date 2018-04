Offenes Training beim TSV

Godshorner D-Juniorinnen laden für 25. April ein

Der TSV Godshorn lädt für Mittwoch, 25. April, alle fußballbegeisterten Mädchen der Jahrgänge 2008-2006 zu einem offenen Training von 17 bis 18.30 Uhr auf die Sportanlage am Spielplatzweg ein.Die erste Mannschaft der D-Juniorinnen möchte ab dem nächsten Jahr in der Bezirksliga spielen und sucht hierfür weitere spielstarke Mädchen, die eine neue Herausforderung suchen.Auch die zweite Mannschaft freut sich über neue Mitspielerinnen. Das offene Training richtet sich daher auch an Neueinsteigerinnen, die sich gern mal mit dem Ball ausprobieren möchten. Trainiert wird unter Leitung von Björn Wiekenberg, Sven Reich und Manuel Pabst. Weitere Informationen gibt es unter www.tsv-godshorn.de oder bei Björn Wiekenberg unter (0176) 63 02 03 00.