F1-Junioren des TSV Godshorn holen sich die Staffelmeisterschaft

Die von Diana Czarnecki und Achim Schaefer trainierten F1-Junioren des TSV Godshorn haben sich durch ein 7:1-Erfolg gegen den SC Langenhagen die Staffelmeisterschaft gesichert. Am Ende der Saison errang die Mannschaft ohne eine Niederlage und mit sechs Siegen den ersten Platz in der Tabelle. Auch das Torverhältnis von 41:6-Toren kann sich sehen lassen! Die 13 Jungs freuten sich sehr über die "Meister"-T-Shirts, ein Geschenk der Eltern. Bevor die Jungs in die Sommerferien gehen, stehen noch drei Turniere und die Abschlussfeier an.