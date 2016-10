Per Volltreffer zum RECKEN-Trikot

Tippspiel im htp HotSpot wertet Spieltagerlebnis in der Swiss Life Hall auf

Seit Beginn der Saison können die Besucher der RECKEN-Spiele in der Swiss Life Hall bereits kostenlos im htp HotSpot surfen. Beim Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen GWD Minden am 16. Oktober 2016 wird es in der RECKEN-Festung eine Premiere geben. Erstmalig haben alle Besucher der RECKEN-Festung beim Tippspiel im htp HotSpot die Möglichkeit, ein Originaltrikot der RECKEN zu gewinnen.Mitmachen ist denkbar einfach. Nachdem sich die Besucher im htp HotSpot eingewählt haben, landen sie direkt auf der Tippspielseite und können dort ihren Ergebnistipp für das jeweilige Heimspiel gegen einen RECKEN-Profi platzieren.Wer dabei einen Volltreffer (exaktes Endergebnis) voraussagt, hat die Chance ein Originaltrikot von Niedersachsens Spitzenhandballer inklusive Unterschrift zu gewinnen. Unter allen Mitspielern mit der richtigen Tendenz wird pro Spieltag ein htp Gutschein im Wert von 100 Euro verlost.„Wir sind bestrebt, das Spieltagerlebnis für unsere Besucher in der RECKEN-Festung ständig zu verbessern. Das Tippspiel, dass wir dank der tatkräftigen Unterstützung unseres TeamPartners htp konzipieren konnten, ist dafür ein sehr gutes Tool“, freut sich Geschäftsführer Benjamin Chatton über die Neuerung.