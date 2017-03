Preisschießen zum Osterfest

Die Jugend beginnt am 6. April um 18 Uhr

Schützenverein Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel bietet wieder sein Osterpreisschießen an. Beginnen wird die Jugend. Die Mädchen und Jungen schießen am Donnerstag 6.April, ab 18 Uhr. Außerdem können sie um den Friederike-Prendel-Jugend-Pokal ringen. Danach kämpfen die Damen ab 19.30 Uhr um die Osterpreise. Gleichzeitig haben die Schützinnen die Chance, den Mennecke-Orden zu gewinnen. Die Herren folgen am Freitag, 7. April, um 19.30 Uhr. Und am Sonnabend, 8. April, ab 16 Uhr haben alle die Möglichkeit, ihre Ergebnisse zu verbessern. Regina Brandes hat sicher auch für dieses Jahr wieder einen Sonderpreis ausgelobt. Wie immer wird erst am Abend bekannt gegeben, wie der Sieger ermittelt wird und was es zu gewinnen gibt. Abschließend ist gemeinsames Essen und Siegerehrung.