Radsportsaison hat begonnen

Am kommenden Wochenende ist der Blau-Gelb Nachwuchs in Herford beim "6. Frühlingsreis" am Start. Mit dabei ist auch Ole Geisbrecht, der jetzt noch bei der Freitagsversammlung der Blau-Gelben als „Radsportler des Jahres 2017“ geehrt wurde. Ole, der in der neuen Saison in der U17-Klasse startet, siegte bei jedem Dritten von insgesamt 33 Rennen.Die Saison der Wanderfahrer beginnt erst Ende des Monats. So nutzten die Blau-Gelben die Zusammenkunft für die Ehrung der Wanderfahrer des Vorjahres. Die Nummer eins war Günter Hansen, ehemals Mitglied des geschäftsführenden Vorstands und jetzt passender Weise Fachwart Wanderfahren. Die nächsten Plätze gingen an Helmut Schultz, Barbara Karamer, Helmut Finger, Gerda Wirbeleit und Gerhard Harz. In der Gesamtwertung, der Blau-Gelb-Punkteliste der Jahre 1991 bis 2017, belegte Barbara Kramer Platz eins gefolgt von Horst Wagner, Helmut Finger, Gerhard Harz, Margarethe Schrader, Gerda Wirbeleit und Helmut Schultz. Nicht vertreten bei der Veranstaltung war der erste Vorsitzende Klaus Tast, der bei der Bahn-Weltmeisterschaft in Apeldoorn (NL) als BDR-Offizieller weilte und sich dort über die Erfolge der deutschen Bahnfahrer und Bahnfahrernnen freute, so der Bericht vonWalter Euhus.