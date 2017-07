RECKEN richten DHB-Pokal in Hildesheim aus

Die TSV Hannover-Burgdorf wird die erste Runde im DHB-Pokal im benachbarten Hildesheim ausrichten. Somit wird es am 19. und 20. August gleich zwei Turniere in Südniedersachsen geben, denn die Gruppe um Eintracht Hildesheim, TBV Lemgo, TuSEM Essen und Eintracht Baunatal wird ebenfalls in der Volksbank Arena in Hildesheim ausgetragen.

Beide Turniere werden zwar an einem Standort stattfinden, die Eintrittskarten werden aber getrennt voneinander verkauft. Somit können sich alle RECKEN-Fans ihr Ticket für die erste Pokalrunde auch exklusiv für das Turnier zwischen den RECKEN, dem TuS N-Lübbecke, dem Leichlinger TV und der HSV Norderstedt kaufen. Der Kartenvorverkauf wird am kommenden Mittwoch, dem 12. Juli 2017 in der Geschäftsstelle der RECKEN sowie dem Onlineticketshop starten.

„Das Modell, zwei Turniere an einem Standort auszurichten, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Wir bedanken uns bei Eintracht Hildesheim und Geschäftsführer Gerald Oberbeck für die kooperativen Gespräche und das Entgegenkommen, unser Turnier ebenfalls dort ausrichten zu dürfen“, erklärt Geschäftsführer Benjamin Chatton.

Der Spielplan für das Pokalwochenende steht ebenfalls schon fest und sieht folgendermaßen aus.

Samstag:



1. Spiel Turnier Hannover

13:00 Uhr Leichlinger TV vs. HSV Norderstedt



1. Spiel Turnier Hildesheim

15:15 Uhr Eintracht Baunatal vs. TBV Lemgo



2. Spiel Turnier Hildesheim

17:30 Uhr

Eintracht Hildesheim vs. TuSEM Essen



2. Spiel Turnier Hannover

20:00 Uhr

TSV Hannover-Burgdorf vs. TuS N-Lübbecke



Sonntag:



15:00 Uhr Endspiel Turnier Hannover



17:15 Uhr Endspiel Turnier Hildesheim