RECKEN spielen im Team der Harlem Globetrotters

Die erfolgreichste Familiensportshow der Welt zu Gast in Hannover

Eine beeindruckende Teamgeschichte und sensationelle Live-Auftritte machen sie weltberühmt! Ihre furiosen Internetvideos werden millionenfach geklickt, grandiose Korbtreffer bescheren ihnen jedes Jahr aufs Neue haufenweise Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Die Rede ist von der bekanntesten Basketballtruppe der Welt, den legendären Harlem Globetrotters.Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehren die coolen Ausnahmeathleten am 20. April 2018 (Beginn 19 Uhr) nach Hannover zurück. In der neuen Show präsentieren die Ausnahmebasketballer einmal mehr berauschende Athletik und sportliche Höchstleistungen gepaart mit jeder Menge Comedy. Dabei zeigen die Ballartisten aus den USA was so alles mit dem Ball möglich ist. Krachende Dunks, blitzschnelle Dribblings, präzise Pass-Stafetten und irre Distanzwürfe heizen jedem Gegner ein.Profi-Handballer Martin Ziemer und Ilija Brozovic im Trikot der Harlem GlobetrottersUnterstützung erhält das 1926 in Chicago gegründete Team dabei in diesem Jahr in Hannover von zwei Top-Athleten des TSV Hannover-Burgdorf. Die Profi-Handballer Martin Ziemer, den Fans der Recken besser bekannt als „Der Hexer“, und sein Teamkollege, Kreisläufer Ilija Brozovic, werden an diesem Freitag für einen Abend das Handball-Trikot gegen ein Basketball-Trikot der Harlem Globetrotters tauschen. Der in Rostock geborene Ziemer (dreizehnfacher A-Nationalspieler) und der kroatische Nationalspieler Brozovic werden gemeinsam mit dem von Hi-Lite Bruton angeführten Globetrotters Team in der Swiss Life Hall auflaufen. Im zweiten Viertel des Spiels werden die Beiden dann unter Beweis stellen, dass sie auch am Basketball über top Skills verfügen. Mit Unterstützung der Handballstars werden die Harlem Globetrotters den Washington Generals auch dieses Mal garantiert die nächste krachende Niederlage beibringen.Tickets für die Show am 20. April in der Swiss Life Hall Hannover gibt es noch unter www.hannover-concerts.de, 0511 – 12123333 und an den Vorverkaufsstellen.Auch 2019 werden die Harlem Globetrotters mit ihrer spektakulären Basketballshow für Jung und Alt wieder in Hannover zu bewundern sein. Dann erstmals und vor noch mehr Zuschauern in der TUI Arena. Der Kartenvorverkauf für die Show am 20.03.2019 hat bereits begonnen. Tickets sind unter www.hannover-concerts.de, 0511 – 12123333 und an den Vorverkaufsstellen erhältlich.Weitere Informationen unter www.harlemglobetrotters-deutschland.de.