Recken testen gegen die HSG

Handballbundesligist TSV Hannover-Burgdorf kommt am 21. Juli in die RKS-Halle

(ok). Die Recken kommen am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr in die Sporthalle der Robert-Koch-Realschule: Handballbundesligist TSV Hannover-Burgdorf trifft auf die neu zusammengestellte 1. Herren der HSG Langenhagen, der in nächsten Saison unter dem neuen Coach Maximilian Wölfel in der Regionsoberliga antritt. Wer beim TSV auf der Bank sitzen wird, ist momentan noch nicht sicher, da Coach Jens Bürkle nach 16 sieglosen Bundesligaspielen in Folge nach Saisonende den Hut nehmen musste. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.Für die Recken ist es der erste Test nach Sommerpause und Trainingsauftakt. Alle Neuzugänge werden dabei sein: Der russische Rückraumbomber Pavel Altman und die Kreisläufer Ilja Brozovic (THW Kiel) und Evgeni Pevnov (VfL Gummersbach). Natürlich sind auch die bewährten Kräfte wie der deutsche Nationalspieler Kai Häfner und die dänischen Weltmeister Morton Olsen und Caspar Mortensen am Start. Tickets für das Match gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des SC Langenhagen dienstags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr sowie bei SCL Fitness montags bis freitags zwischen 10 und 21 Uhr und sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr.