Rouven Rosenthal kehrt als Co-Trainer nach Havelse zurück

Rouven Rosenthal kehrt als Co-Trainer nach Havelse zurück

Beim TSV Havelse gibt es ab sofort einen weiteren Co-Trainer im Stab von Chefcoach Christian Benbennek. Mit Rouven Rosenthal kehrt dabei ein alter Bekannter zurück an die Hannoversche Straße. Von 2006 bis 2012 schnürte der 33jährige ehemalige Mittelfeldspieler bereits die Schuhe für den TSV Havelse und stieg mit dem Verein 2010 in die Regionalliga auf. Nach einer schweren Knieverletzung kam Rosenthal zwar noch auf sieben Regionalligaeinsätze, musste in der Folge seine aktive Karriere jedoch beenden. In der Saison 2013/2014 war der Sparkassen-Betriebswirt zudem als Scout für den TSV Havelse aktiv. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2019.