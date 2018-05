Saison endet bei Meister HSC

Landesliga-Ausklang für Krähen beim Meister

Ein Jahr ist es her, dass der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in der Fußball-Landesliga inallerletzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft hatte. Angesichts von zeitweilig elfPunkten Rückstand auf das rettende Ufer hatten dieses die wenigsten für möglichgehalten. Doch die Krähen schafften das Unvorstellbare, und der Begriff des Wundersvom Waldsee machte die Runde. Angesichts der großen Nervenbelastung war somitder Wunsch vieler Rot-Blauer für diese Saison, bloß nicht noch einmal so sehr zitternzu müssen und den Klassenerhalt deutlich früher zu sichern. „Endlich wieder ruhigschlafen“, so hatte Manager Wolfgang Ulrich seine Hoffnung formuliert. Es hat geklappt:Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat bereits seit einiger Zeit den Klassenerhalt sicherund kann das vierte Jahr in der Landesliga seit dem Wiederaufstieg planen.Da muss es wohl in Kauf genommen werden, dass man in den restlichen Saisonspielendeutlich spüren kann, dass es um nichts mehr geht. Vielleicht lässt sich so das 1:4 imNachholspiel bei der TSV Burgdorf erklären. Die Burgdorfer brauchten noch einen Sieg,um die Klasse zu halten und traten entsprechend auf. Auf das erste Gegentor in der22. Minute durch Noel Köhler hatte KK noch eine passende Antwort. Zwei Minuten spätererzielte Alexander Dosch im Anschluss an einen Freistoß von Renè Legien der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zogen die Burgdorfer dann durch teils vermeidbare Tore von JonasKünne, Louis Mau und erneut Noel Köhler auf 4:1 davon. Aus Krähenwinkeler Sicht positivzu erwähnen sind ein gehaltener Elfmeter von Torhüter Jan Helms sowie eine spektakuläre Rettungstat von Verteidiger Sebastian Helms.Drei Tage später trat der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beim HSC Blau-Weiß SchwalbeTündern an. Dass die Krähen hier nach 33 Minuten in Führung lagen, lag zum einen amFreistoßtor durch Philipp Schmidt, der von der rechten Seite schoss. Der Ball kam nocheinmal auf und flog dann hinter Tünderns Torhüter Lukas Masur ins Netz. Zum anderenhatte der TSVKK eine hochbrisante Situation zu überstehen, nachdem SchiedsrichterPhilipp Kittel auf gefährliches Spiel im Strafraum entschieden und dieses mit einemFreistoß für die Heimmannschaft aus rund zehn Metern sanktioniert hatte. Elf Rot-Blauemussten das eigene Tor verteidigen. Tünderns Lucas Neckritz schoss den Ball über dievielbeinige Abwehrreihe, aber auch über das Tor. In der 72.Minute erzielte dann LukasKramer nach einem Alleingang für die Schwalben den Treffer zum Endergebnis von 1:1.Ein gerechtes Ergebnis in einem Spiel, in dem die Torchancen in etwa gleich verteilt waren.Am Sonnabend, 2. Juni, steht nun das letzte Spiel der Saison auf dem Programm.Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide spielt ab 16 Uhr beim Hannoverschen SC. Langehatte man damit gerechnet, im Meisterschaftskampf zwischen dem HSC und Heesseleine entscheidende Rolle zu spielen. Doch die Meisterfrage ist am vorletzten Spieltagzu Gunsten der Hannoveraner entschieden worden. Dennoch werden die Krähennicht nur zum Gratulieren an die Constantinstraße reisen. Und dann gehen alle Blickeauf Sonntagnachmittag – der Schlussakkord im Meisterschaftskrimi der Kreisligamit dem MTV Engelbostel/Schulenburg und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide IIsteht auf dem Programm. Studiert man einmal Hannovers sämtliche Tabellen, sogibt es wohl keine Staffel, in der eine größere Spannung herrscht als hier, wo vordem finalen Akt gerade einmal ein einziges Tor den Unterschied ausmacht. DerTSVKK II trifft am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr am Waldsee auf den TSV SchlossRicklingen und kann sich großer Unterstützung gewiss sein.