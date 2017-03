Kreisligaspiel an der Emil-Berliner-Straße am Sonntag um 12.15 Uhr

(ok). Es geht wieder los in der Kreisliga: Sparta Langenhagen trifft am Sonntag, 12. März, um 12.15 Uhr auf die zweite Vertretung von BV Werder Hannover. Zuschauer sind beim Saisoneröffnungsspiel auf der Anlage an der Emil-Berliner-Straße herzlich willkommen.