Schachtiger weiter auf Kurs

Beide Mannschaften erfolgreich

Auch am fünften Saisonspieltag hatten beide Mannschaften der Schachtiger ihr Saisonziel fest im Blick. In der Verbandsliga Süd kam die erste Mannschaft beim SC Uetze-Hänigsen zu einem leistungsgerechten 4-4 und festigte den fünften Tabellenplatz. Ihre Partien gewannen Oliver Hofmann, Manfred Backhaus und Carsten Ahlvers. Aleksandar Vujevic gewann kampflos. Am nächsten Spieltag empfangen die Tiger den Tabellenvierten SF Barsinghausen.In der Kreisklasse West setzte sich die zweite Tigermannschaft mit 5,5-2,5 gegen den SV Berenbostel III durch. Es siegten Thomas Schmitz, Ralf Borgmann, Artur Ramminger und Wiedereinsteiger Fatih-Ali Dinc. Marcus Meinhardt gewann kamflos. KurtMeier spielte nach mehrjähriger Punktspielpause remis. In der Tabelle bleiben die Tiger auf Platz zwei und spielen weiter um den Aufstieg mit. Nächster Gegner ist der Tabellenachte SF Mühlenberg II.