Schuppertraining durch lizensierte Trainer

Tag des Mädchenfußballs am 10. Juni in Godshorn

Der Niedersächsische Fußballverband veranstaltet in Kooperation mit dem TSV Godshorn am Sonnabend, 10. Juni, ab 10 Uhr den "Tag des Mädchenfußballs". Mit dem "Tag des Mädchenfußballs" werden Mädchen aus der Region im Alter von 5 bis 15 Jahren, die bislang noch nicht aktiv im Verein Fußball spiel, angesprochen. Mädchen, die sich für Fußball interessieren oder bereits Spaß am Fußballspielen haben, können das Fußballspiel in einem Verein und seinem Umfeld kennenlernen. Der "Tag des Mädchenfußball" soll den Mädchen die Chance geben, erste Eindrücke des Fußballsports zu gewinnen. Aber auch Mädchen, die bereits Erfahrung im Fußball gesammelt haben, sind herzlich willkommen.In verschiedenen Altersgruppen wird ein Schnuppertraining durch lizensierte Trainer angeboten. Der Spaß steht hierbei im Vordergrund.Beim TSV Godshorn sind zur Zeit 60 Frauen und Mädchen in einem Damen- und zwei Juniorinnenteams aktiv. Einige Mädchen spielen noch bei den Jungs, möchten aber lieber in einer Mädchenmannschaft spielen. Ziel ist es, weitere Mädchen für das Kicken zu begeistern und mindestens eine weitere Mädchenmannschaft neu zu gründen. Die Mädchen, die sich über die Vereinshomepage www.tsv-godshorn.de anmelden, erhalten ein T-Shirt.Das gemeinsame Mittagessen ist für die Teilnehmerinnen kostenlos. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit frischem Obst gesorgt. Die AOK bietet eine Handkräfte- und Körperfettmessung an. Des weiteren gibt es eine Hüpfburg, eine große Tombola, Fußballtennis, Schussgeschwindigkeitsmessung und vieles mehr.