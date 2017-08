SCL sucht Übungsleiter

Turnlizenzen können erworben werden

(ok). Übungsleiter werden fast überall gesucht, auch bei den Turnern des SC Langenhagen. Und zwar für folgende Bereiche: Wirbelsäule und Osteoporose, Kindertanz, Hip-Hop, Breakdance und Aerobic sowie Gerätturnen für Mädchen und Jungen verschiedener Altersstufen. Darüber hinaus beim Er- und- Sie-Gerätturnen, bei der Funktionsgymnastik für Frauen und Männer, unter dem Motto Spaß und Freude an der Bewegung. Außerdem wird noch Fitness/Gruppenfitness und Worksoutgymnastik sowie Workoutgymnastik angeboten. Die Anzahl der Stunden richten sich nach dem Bedarf, die Bezahlung nach Qualifikation und Lizenz; Lizenzen können auch erworben werden. Nach Eingang der Meldungen werden ein Vorstellungsgespräch und eine Probestunde angesetzt. Abteilungsleiter Wilfried Osing bittet um eine kurze formlose Bewerbung unter osing@htp-tel.de oder an die Geschäftsstelle des SC Langenhagen in der Leibnizstraße.