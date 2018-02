Showtanzgruppe der Ritterschaft vorn

Sponsoren für Turnierteilnahme gesucht

Großer Erfolg der Langenhagener Mädels und ihrer Trainerin Sarah Stephan von der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb: Mit ihrer Teilnahme beim Tanzmariechen-Turnier in Lübeck (Timmendorfer Strand) erreichte die Showtanzgruppe mit ihrem Tanz: Pfadfinder „Der Weg zum Ziel“ den zweitenPlatz und konnten sich somit für die Norddeutschen Meisterschaften in Aachen qualifizieren. Tanzmariechen Marion Krix aus der Närrischen Langenhagener Ritterschaft sicherte sich beim Turnier in Baunatal mit ihrem ersten Platz bereits diese Qualifikation. Marion Krix sowie die Jugend-Showtanzgruppe sind bereits im November beim Kaju-Hänsel-Turnier in Hannover Niedersachsenmeister geworden.Dies ist für den Verein ein sehr großer Erfolg, aber auch mit großen Kosten verbunden. Um diese Erfolge auch weiterhin gewährleisten zu können, würden sich die Mädels über Sponsoren sehr freuen. Es fallen Kosten für Kostüme, Trainingsanzüge, Fahrkosten zu den Turnieren, Startgebühren, sowie zusätzliche Hallenmieten für das Training an. Interessierte melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer (0511) 75 32 77.