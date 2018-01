Sieben Teams qualifiziert

TSV KK beim Sparkassenpokal

Seit dem Wochenende steht es fest: Aus den Jahrgängen 2005 bis 2008 (E- und D-Jugend) des TSV KK sind insgesamt sieben Mannschaften für das Halbfinale des Sparkassenpokals qualifiziert. Ein wirklich toller Erfolg für die Nachwuchsarbeit des TSV KK. Allein im Jahrgang 2008, in der unteren E-Jugend, stellt die TSV-Jugend drei Mannschaften an dem Halbfinalspieltag am 11. Februar in Wennigsen, der mit 16 Teams aus der Region besetzt ist. Allerdings sind hier zwei Teams in eine Gruppe gelost worden, sodass zumindest für eine Mannschaft das Finale unerreichbar sein wird. In den Jahrgängen 2005 und 2006 sind es jeweils zwei Mannschaften, die sich hier qualifiziert haben.