Sieg für Görtemöllers

TC Godshorn ermittelt Mixed-Meister

Beim Tennisclub Godshorn standen am Wochenende die Finalspiele der Mixed-Meisterschaften auf dem Sportprogramm. Mit einer Rekordbeteiligung nahmen 23 Paarungen an dieser traditionellen Tennisdisziplin teil. Das Endspiel erreichten Christine und Yannick Görtemöller und Lisa Görtemöller mit Partner Thomas Reihs. Nach zwei spannenden Sätzen besiegten die Vizemeister des Vorjahres Christine und Yannick Görtemöller ihre Konkurrenten mit 6:4 und 6:4 und errangen somit erstmals die Mixed-Meisterschaft. Mit insgesamt 37 Mixedspielen organisierte Sportwart Dieter Albrecht eine lebendige Tennisveranstaltung. So war es nicht überraschend, dass 50 Endspielzuschauer mit großem Interesse das Finale verfolgten.