Sieg und Unentschieden

Erfolgreicher Saisonabschluss der U7 des MTV Engelbostel-Schulenburg

Vor einer Woche wurde man noch Dritter bei einem Fussballturnier in Haimar-Dolgen, am vergangenen Wochenende stand die U7 - Fussballmannschaft des MTV Engelbostel-Schulenburg ganz oben auf dem Treppchen. Die jungen Fußballer sicherten sich am vergangenen Sonnabend den Turniersieg beim "Hannover Airport Cup 2017", der vom TSV Havelse ausgerichtet wurde. Nach der Vorrunde, die die erste G-Jugend als Gruppenerster abschloss, trat die Mannschaft des Trainerteams Steven Deparade, Björn Rudolph und Kai Bussius in der Finalrunde gegen die Mannschaften des TSV Burgdorf und des VfL Eintracht Hannover an. Mit einem Sieg und einem Unentschieden holte sich die Mannschaft des MTV bei bestem Fußballwetter am Ende den verdienten Turniersieg. Dieser Turniersieg war nicht nur der krönende Abschluss einer durchaus erfolgreichen Saison, es war gleichzeitig auch der letzte Auftritt dieser Mannschaft als G-Jugend. In der kommenden Saison wird das Team, dass in der jetzigen Form seit 2014 zusammen spielt, geschlossen in der Altersklasse der F-Jugendlichen (U8) an den Start gehen.