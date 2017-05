Sonnenberg für Schäfer

Stabübergabe in der Liga-Geschäftsstelle

Volle Identifikation mit dem TSV. Das wird nicht nur von allen Spielern und Trainern des TSV gelebt, sondern auch von den Funktionären im Hintergrund. Nachdem der ehemalige Geschäftsstellenleiter und Vereinsmitglied Matthias Schäfer beim letzten Heimspiel der Saison gegen den VfV Hildesheim verabschiedet wurde und sich nach einer zweimonatigen Elternzeit beruflich umorientiert, steht auch schon der nächste Havelser Jung als sein Nachfolger in den Startlöchern. Mit Jonas Sonnenberg übernimmt ein TSV- Spieler den Posten und wird ab dem 1. Juni in Doppelfunktion als Geschäftsstellenleiter und Spieler tätig sein. Jonas steht seit Juli 2016 als Abwehrspieler beim TSV unter Vertrag und hatte bereits seit Beginn des Jahres ein Praktikum in der Geschäftsstelle absolviert. Ab dem kommenden Monat wird er seinen Verantwortungsbereich ausweiten und für die Bereiche Sponsoring und Marketing verantwortlich sein.