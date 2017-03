Spannend und gut organisiert

SCL holt sich Wanderpokal beim Krähen-Cup

(ok). Der SCL holt sich den Krähen-Cup der U 10 in einem spannenden und gut organisierten Turnier in der Kaltenweider Sporthalle, setzte sich nach einer makellosen Vorrunde auch im Finale mit 2:0 gegen den TuS SW Enzen durch. Ein Endspiel mit den beiden spielstärksten Teams. Im kleinen Finale gewann der SC Harsum mit 4:2 gegen den TSV KK/Blau. Schon am Vormittag hatten die jüngeren "Bozplatzkrähen" zu einem Turnier eingeladen, bei dem die Gastgeber des TSV KK die ersten beiden Plätze belegten.