Sparta gewinnt Spitzenspiel

Hannover 96 mit 2:1 im Soccerpark geschlagen

Das Fußball-Spitzenspiel der Frauen-Kreisliga gegen Sparta Langenhagen wurde einen Abend vorher von Hannover 96 auf Kunstrasen in den Soccerpark Engelbostel verlegt.Beide Mannschaften holten bisher 27 Punkte aus neun Spielen. Zur Halbzeit führte der "Gastgeber" mit 1:0, doch die Spartanerinnen drehten das Spiel noch zu ihren Gunsten. Durch zwei Treffer von Aliki Georgiadou (60.) und Dilara Kocak (85.) setzte das Team vom Silbersee seine Serie fort und steht nun kurz vor der Herbstmeisterschaft. Diese soll am kommenden Sonntag, 30. Oktober, um 10 Uhr an der Emil-Berliner-Straße 40 gegen den 1. FC Brelingen unter Dach und Fach gebracht werden.