Spaß an Bewegung und Spiel

Turnen für Jungen beim SC Langenhagen

Der SC Langenhagen bietet ab dem 20. November wieder Turnen für Jungen ab sechs Jahren an. Turnen bedeutet vielseitige Bewegungen lernen und Mut vor neuen Herausforderungen haben. Der Spaß an Bewegungs- und Spielformen steht im Vordergrund.Zusammen mit Gymnastik und vielen spielerischen Übungen wird das „klassische Gerätturnen“ angeboten. Also Boden, Sprung, Barren und Reck an.Zusammen mit Kraft- und Ausdauer-Training bildet das Turnen für Jungen eine solide Grundlage für das eigene Körpergefühl und auch für viele andere Sportarten. Der Trainer: Benjamin war selbst bis zum 20. Lebensjahr Wettkampfturner in Berlin, neben dem aktiven Turnen hat er auch bereits Erfahrungen als Übungsleiter gesammelt.Aus beruflichen Gründen hat es ihn nun nach Langenhagen verschlagen. Benjamin freut sich schon jetzt auf regen Zuspruch. Einfach montags ab dem 20. November in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße 79 mit dem Training beginnen.Für Jungen von sechs bis neun Jahren von 16 bis 17.30 Uhr, ab zehn Jahren von 17.30 bis 19 Uhr. Weitere Informationen beim SCL unter http://www.scl-aktuell.de/turnen/ oder Osing@htp-tel.de