Sportabzeichen 2016 beim SCL

Verleihung am Mittwoch, 26. Oktober, um 18 Uhr im SCL-Clubheim

Die Verleihung der Sportabzeichen findet am Mittwoch, 26. Oktober, um 18 Uhr im SCL-Clubheim an der Leibnizstraße 56 statt. Folgende Sportabzeichenbewerber sind zur Verleihung eingeladen: Erwachsene: Erworbene Sportabzeichen in Gold: 1. Marc Lüschen, Melanie Lüschen, Martin Bombach, Mareijke Pleminski , Susanne Bradtmöller. 3. Kirsten Sellmann, 4. Rainer Cierpka, 6. Andreas Riedel, 9. Jürgen Dittmer, 13. Monika Ströh, 16. Steffen Janke, Siegrid Kastner , 17. H. Joachim Seibert, 18. Claudia Janke, 19. Gerd Rüdiger Meyer, 20. Christiane Heuwinkel, 24. Jan Paul Sellman, 25. Yoshiko Teufert, 29. Karlheinz Teufert, 31.Markus Mülle, 36. Horst Dottermusch, 37. Helga Titze, 40. Bärbel Sieling, Helga Spiller, Bruno Nixdorf, 41. Dieter Schnuer, 44. Hans Stöber, 48. Siegfried Hoffmann, 50. Marlis Trümper, 52. Theo Schomburg, 60. Dietrich Stoffer. Sportabzeichen in Silber: 1. Marc Philipp Fastabend , 2. Christiane Scheller Much, Sven Giesemann, 10. Dirk Heuwinkel, 20. Margit Wagner, Rita Dobewall , 34. Röscher Adolf, 39. Gerda Wirbeleit, 39. Wolfgang Kindel 57. Klaus Seyda. Jugendliche: Sportabzeichen in Gold: 1. Leonie Bahrs, Bastian Bratmöller, Krisa Brodersen, Max Broermann, Wladislav Fetaliev, Emily Habermann, Ammelie Isaak, Moritz Königshofen, Lina Leibgan, Fina Müller, Sari Niemeck, Adelina Previtera, Antonia Waue, Merle Winter, Laura Klemm, Marie Kohlhase, Katarina Kovac, Emily Maloepschy, Olivia Waue. 2. Maria Först, Smilla Greeseke, Marie Höhne, Lara Hormann, Yafa Jibril, Amelia Kopf, Mali Lindenkamp, Lea Oligschläger, Jolina Otto, Tore Sellmann, Hellen Sieker, Paula Welz. 3.Hanna Achberger, Tobias Bote, Ruben Da Cruz Herold, Kathrin Först, Nora Frohn, Katja Kolb, Felix Kolb, Nikolai Königshofen, Fiona Kathrina Löw, Jenny Märlender, Annastasia Mogort, Lara Reuse, Larissa Semmler, Sohhie Stonis, Hanna Strube. 4. Inga Alina Döring, Franziska Först, 5. Sophia Rockitt, Lara Winter. 6. Insa Brodersen, Anja Kolb. Sportabzeichen in Silber: 1. Zoe-Sophie Breitkopf, Finja Dockorn, Annika Enke, Lilith Greeske, Helena Hildebrandt, Vicky Hindorf, Justus Kluba, Simon Lehnhoff, Emil Thieße, Luana Luft. 2. Nele Andersen, Anne Brendler, Jule Brendler, Kilian Burgat, Simon Danneberg, Alexander Enaev, Joleen Heu, Tobias Horn, Tamia Kunze, Lenja Lüschen, Amanda Murach, Annika Naumann, Alicia Priegoda, Louis Sager. 3. Lucas Bode, Sam Cerderfeld, Johanna Först, Joshua Prüsse. Sportabzeichen in Bronze: 1. Kristof Dirksmeyer, Joel Kleister, Arne Krieger, Armin Salem, Zilan Tapu, Dominik Timm, Yara Abdulmawla , Leonie Prischitz. 2. Luca Desenberg, Marie Hensing. 3.Alexander Krackler.