Sportabzeichen beim SCL

Verleihung am 25. Oktober

Folgende Sportabzeichen-Bewerber werden gebeten, sich zur Verleihung im SCL-Clubheim an der Leibnizstraße einzufinden. Die Zahl vor den Namen nennt die Anzahl der Wiederholungen.Erwachsene: Silber:1. Marvin Köhler.Gold:1. Thimothey Dunne, Lukas Jähner, Leanne Lippe, Dominik Schymosch, Yanik Sippel, Long HoffmannWiederholer: Gold: 2. Melanie Lüschen, Marc Lüschen,3. Helmut Czelustek4. Kirsten Sellmann, 7. Andreas Riedel, 11. Dirk Heuwinkel, 17. Steffen Janke, Sigrid Kastner, 18. Hans Joachim Seibert,19. Claudia Janke,21. Christine Heuwinkel, Rita Dobewll, 26. Yoshiko Teufert, 33. Markus Müller-Praeder, 36. Wolfgang Kepp, 37. Horst Dottermusch, 38. Helga Tietze, 41. Bruno Nixdorf, Helga Spiller, 42.Dieter Schnuer, 49. Siegfried Hoffmann, 56. Klaus Seyda, 61. Ditrich Stoffer, mit Zahl: 05. Rainer Cierpka, 10. Jürgen Dittmer 20. Gerd Rüdiger Meyer, 25. Jan Paul Sellmann, 30.Karlheinz Teufert, 40. Wolfgang Kindel, 45. Hans Stöber;Jugendsportabzeichen:Bronze: 1. Philipp Christian Krettek, Emely Noltemeyer, Janessa Neumüller, Claire Wittmann, 2. Louisa Münkel, 3. Maximilian Albers, Marie Marscholik Silber: 1. Mathilda Marx, Jana-Sophie Spitzer, Finja Behrla, Jana Behrla, Leonie Dauber, Iris Georgi, Joris Pahtier, Mahelie Dissanayke, Sharin Fresen, Angelina Haupt, Minja Jüttner, Merle Lichtenberg, Alzksandra Balawender, Marie Gronwald, Pia Götz, 2. Marit Kappler, Dominik Timm, Helena Hildebrand, Anika Enke, 3.Santo Pontius, Ricarda Meyer, Lenja Lüschen, Lynn Merle Lüschen, 4. Lukas Bode, Anastasia Mogort, Gino Krauße, Sem Cederfeld, Larissa Semmler, Simon Czelustek, 6. Jannes Meyer.Gold: 1.Ceyda Kip, Nicole Harlanov, Gloria Alice Getantas, Paul Marx, Maria Luna Ritaus, Niclas Reconulle, Anne Neubauer, Nike Kruse, Jette Jüttner, Finn Brand, Tea Kramer, 2. Amelie Pardo Cordes, Sari Niemeck, Leonie Kinder, Amira Kluba, Elea Piehl,Bjarne Susebach, Moritz Königshofen, Yenia Schamne, Merle Winter, 3.CarolineAlicea Fiege, Lillian M. Hartge, Lara Hormann, Tore Sellmann, Ina Heuer, 4. Timm Luka Heuer, Leona Rocktritt, Nikolai Königshofen, Rouven Otto, 5. Melina Thieße, Marlena Meyer, 06. Sophia Rocktritt, Lea Winter. Eine Familienurkunde bekommen:Familie Heuwinkel / Königshofen (4), Sellmann (3), Kindel / Winter (3), Lüschen (3). In Klammern die Teilnehmer.Gesamte Teilnehmerzahl: 110 – 39 Erwachsene und 71 Jugendliche. 80 Jugendliche können noch bis zum 31. Dezember fertig werden, es fehlt teilweise die Schwimmbestätigung. Die Verleihung findet am Mittwoch, 25. Oktober, ab 18 Uhr im SCL-Clubheim statt,