Sportlicher Höhepunkt zu Ostern

Mehr als 5.000 RECKEN-Fans in der TUI Arena gegen Magdeburg bereits dabei

Das nächste Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf am Ostersonntag hat es in sich. Mit dem SC Magdeburg kommt das beste Rückrundenteam und die Mannschaft der Stunde in der stärksten Liga der Welt am 16. April (Anwurf 15Uhr) in die RECKEN-Festung.Umso wichtiger ist es für DIE RECKEN um Trainer Jens Bürkle, dass die TUI Arena einmal mehr zum achten Mann mutiert. Die Grundlage dafür ist gelegt, denn rund zwei Wochen vor dem Duell mit den Bördestädtern haben DIE RECKEN bei den Verkaufszahlen nicht nur die Kapazität der Swiss Life Hall, sondern auch die Marke von 5.000 Zuschauern geknackt.„Wir sind gegen den SC Magdeburg nicht in der Favoritenrolle, auch wenn wir im Hinspiel einen grandiosen Erfolg feiern konnten. Der SCM ist in einer herausragenden Verfassung und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns gemeinsam mit unserem treuen Publikum gegen diese vermeintliche Übermacht stemmen werden“, hofft Geschäftsführer Benjamin Chatton auf weiterhin steigende Zuschauerzahlen und ein tolles Spiel an den Ostertagen.Tickets für den sportlichen Höhepunkt am Ostersonntag gibt es sowohl in der RECKEN-Geschäftsstelle, im Ticketonlineshop sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.