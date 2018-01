Sportlicher Rock’n’Roll

Kostenloser Schnupperkursus für Kinder bei Albatros

Ab dem 17. Januar bietet der Rock’n’Roll Club Albatros im Sparta Langenhagen einen kostenlosen Schnupperkurs für Kinder an. Interessierte Kinder ab sieben Jahren haben die Möglichkeit an vier Donnerstagen den sportlichen Rock’n’Roll kennenzulernen und die tänzerischen Grundlagen zu erlernen. Zu den Kursinhalten gehören neben den tänzerischen Elementen auch Grundlagen zur Körperspannung, Haltung und Basics der Akrobatik. Natürlich werden die Übungen altersgerecht verpackt und durch einen Fachübungsleiter vermittelt. Nach dem Kursus besteht die Möglichkeit, in der Rock’n’Roll Formations- und Showgruppe weiterzumachen oder auch mal Turnierluft zu schnuppern. Der kostenlose vieröchige Schnupperkursus startet am Mittwoch, 17.Januar, von 17.45 bis 18.45 Uhr in der Gymnastikhalle der Herrmann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße in Langenhagen.Alle Teilnehmer sollten sportliche Kleidung und Turnschuhe mitbringen.Weitere Infos erhalten Interessierte von Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171)3 24 80 21 Eine unverbindliche Anmeldung an michael.hoehne@ymail.com per Mail oder telefonisch ist unbedingt erforderlich.