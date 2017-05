Sprint, Weitsprung und Ballwurf

Leichtathleitik-Stadtmeisterschaft am 10. Juni

Zum 17. Mal richtet der SC Langenhagen am Sonnabend, 10. Juni, seine Stadtmeisterschaften im Walter-Bettges-Stadion aus. Zu diesem Leichtathletiksportfest sind alle Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2009 (und jünger) bis 2003 aus Langenhagen und Umgebung eingeladen. Eine Vereinszugehörigkeit ist wie immer nicht erforderlich.Im Vordergrund steht der leichtathletische Dreikampf (Sprint – Weitsprung – Ballwurf und Kugelstoß für den Jahrgang 2003). Neben Medaillen für die Sieger und Urkunden für jeden Teilnehmer, werden auch die Stadtmeisterin und der Stadtmeister gekürt. Die Teilnehmerin und der Teilnehmer mit der jeweils höchsten Gesamtpunktzahl aller drei Disziplinen gewinnen je einen Pokal.Außerdem werden drei Wanderpokale für die erfolgreichsten Schulmannschaften, die jeweils drei besten Mädchen und Jungen einer Schule, der Altersklassen U10, U12 und U14 vergeben.Die Friedrich-Ebert-Schule gewann im vergangenen Jahr gleich zwei der begehrten Trophäen, nämlich die für die Mannschaft der U10 (gestiftet vom Sport-Club-Langenhagen) und der U12 (Sportring Langenhagen). Der Pokal der Stadt Langenhagen für die Schülerinnen und Schüler der U14 ging an das Gymnasium Langenhagen.Im Anschluss an den Dreikampf, können sich die Jahrgänge 2003, 2004 und 2005 auch im Hochsprung messen. Auch diejenigen, die diese Disziplin noch nie gemacht haben, sind herzlich zum Ausprobieren eingeladen.Nach dem großen Spaß im letzten Jahr, sind auch die Staffelläufe dieses Mal wieder als Wettbewerb ausgeschrieben. Für Kinder der Grundschule (bzw. bis einschl. Jahrg. 2007) gibt es eine Pendelstaffel über 50 Meter mit jeweils acht Kindern pro Mannschaft. Schüler der ab Jahrgang 2006 laufen eine Viermal-400 Meter-Staffel. Das heißt vier Starter je Mannschaft, wobei mindestens eine Person weiblich sein muss. Alle Teilnehmer werden vor Ort bei Abholung der Startnummern den Staffeln zugeordnet. Dies erfolgt mit der Ausgabe von Tierbildern bzw. Zahlen. Gleiche Bilder müssen sich später zur Staffel zusammenfinden.Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Aufwärmung, die unsere Übungsleiter für alle interessierten Athleten anbieten.Bis dahin sollten sich alle angemeldeten Teilnehmer im Meldebüro vor Ort gemeldet oder bis 9.30 Uhr nachgemeldet haben. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro, die Nachmeldegebühr zusätzlichzwei Euro. Nachdem alle Schülerinnen und Schüler in Riegen eingeteilt sind, startet um 10.30 Uhr der Dreikampf. Anschließend folgen Hochsprung und Staffeln. Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 14.30 Uhr.Kaffee, Kuchen und mehr gibt es käuflich zu erwerben. Anmeldungen (Name, Jahrgang, Schule) bis Mittwoch, 07. Juni an: marenzoeller@t-online.de. Oder am Wettkampftag bis 9.30 Uhr gegen eine zusätzliche Gebühr von zwei Euro.