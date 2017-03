Starker Auftritt bringt neue Hoffnung

Nach 4:1-Erfolg wollen die Krähen heute abend nachlegen

Nach einer Pause von mehr als drei Monaten konnte Fußball-Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am letzten Sonntag endlich wieder zu einem Punktspiel antreten. Dabei haben die Krähen eine äußerst schwere Hypothek mit sich zu tragen, denn in der ersten Saisonhälfte waren dem Team lediglich ein Sieg sowie drei Unentschieden geglückt, was dazu führte, das Tabellenende mit einem Rückstand von nicht weniger als elf Punkten bis zum rettenden Ufer zu zieren.Zum ersten Meisterschaftsspiel im Jahre 2017 ging es nun zum SV Brigitta-Elwerath Steimbke – jenem Team, das als Aufsteiger bisher eine sehr gute Rolle in der Liga spielt und einen beachtlichen sechsten Platz einnimmt. Umso mehr dürften die Prophezeiungen aus dem Steimbker Lager vor dem Duell mit den Krähen manchen Fußballfreund überrascht haben. Steimbkes Trainer Ralf Przyklenk wies die Favoritenrolle klar von seinem Team, sprach dagegen dem Schlusslicht jenen Part zu. Als Begründung nannte er die hochkarätigen Neuzugänge im Kader der Krähen, denen ein arges Verletzungspech der eigenen Mannschaft gegenübersteht. Und die Befürchtungen Przyklenks sollten sich bewahrheiten, denn es war tatsächlich der Gast, der eine äußerst starke Leistung bot und zu einem deutlichen Sieg kommen sollte.Gleichzeitig war es ein Traumeinstand für den neuen Krähenwinkeler Trainer Ingo Trebing sowie dessen Co-Trainer Christian Schnabel. Beide sind Novizen im Herrenbereich, hatten bislang lediglich im Damen- und Juniorenbereich gearbeitet.Ihre neue Mannschaft stieg sehr forsch in das Duell mit den Steimbkern, das auf einem guten Kunstrasenplatz stattfand, ein. Schon in den ersten drei Minuten hatte Philipp Schmidt zwei gute Freistoßgelegenheiten. Der Torhüter der Gastgeber war jeweils auf dem Posten.In der zehnten Minute standen zum ersten, doch bei weitem nicht zum letzten Mal zwei Neue im KK-Team im Blickpunkt. Marcel Kunstmann spielte den Ball von rechts präzise in den Lauf von Felipe-Marcel Böttcher. Der folgende Torschuss ging links vorbei. Nach dieser Anfangsphase fand der SVBE besser in das Spiel. Einem Freistoß aus 25 Metern, der deutlich über die Latte flog und einem Schuss in das Toraus folgte in der 24. Minute die beste Gelegenheit. Den aus der Distanz abgegebenen Direktschuss von Dennis Pissor hielt Krähen-Keeper Andrè Pigors sicher. Spätersollte das Glück Pissor bei einem weiteren Versuch aus einiger Entfernung erneut nicht hold sein.Die Krähen hatten ihrerseits eine gute Freistoßgelegenheit aus rund 18 Metern. Von halblinks schoss Renè Legien, der dritte Neuzugang in der Startelf, den Ball knapp über das Tor. Kurz vor der Pause konnte Böttcher eine von Marcel Kunstmann eingeleitete Großchance abermals nicht verwerten. So stand es zur Pause 0:0, und die Rot-Blauen hatten sich den Applaus der mitgereisten Anhänger nach einer starken ersten Halbzeit redlich verdient.Direkt zu Beginn der zweiten Periode durften die Erwähnten dann erstmals jubeln. Mit einem herrlichen platzierten Schuss aus einem schwierigen Winkel in halblinker Position war es Dennis Tasche, der die Mannschaft mit seinem ersten Tor im TSV KK-Trikot in Führung brachte. Mit dem Vorsprung im Rücken blieben die Krähen Herr der Lage, ließen sich auch bei hin und wieder aufkommender Unruhe nicht aus dem Konzept bringen. In der 63. Minute traf Kunstmann den Pfosten, den Abpraller schoss Böttcher knapp daneben. Zwölf Minuten später war der Ball im Netz. Mit einer ungeheuren Wucht und einem Übermaß an Willen, dieses Tor unbedingt zu schießen, war es Marcel Kunstmann, dem das 0:2 zu verdanken war. Doch danach schienes doch noch spannend zu werden. Denn im direkten Gegenzug schoss Oliver Poltier den Anschlusstreffer für die Platzherren. Weil Renè Legien die anschließende Gelegenheit, die Daniel Mücke hervorragend vorbereitet hatte, nicht nutzen konnte, musste im rot-blauen Lager noch mal gezittert werden, als Steimbkes Sascha Pachonik im Krähenwinkleler Strafraum zum Kopfball hochstieg. Doch der Ball ging über das Tor, und die 85. Minute brachte schließlich die Entscheidung. Mit seinem zweiten Treffer beförderte Marcel Kunstmann die Krähen auf die Siegerstraße. Und eine Zeigerumdrehung später kam Felipe-Marcel Böttcher auch noch zumverdienten Torerfolg nach einer schönen Vorlage von der rechten Seite durch Renè Legien. Als kurze Zeit später der Schlusspfiff erfolgte, waren sie da, die wichtigen drei Punkte, die die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben halten. Den ersten Sieg seit über fünf Monaten hatte sich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide vollauf verdient. In einem äußerst intensiven Landesligaspiel auf hohem Niveau zeigte jeder Akteur, von der Nummer Eins bis zur Nummer 22, eine starke Leistung. Der omnipräsente Marcel Kunstmann stach dabei, nicht nur aufgrund der beiden Tore, noch heraus. Und: Zwar ist es immer noch ein Rückstand von acht Punkten bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. Doch das Team steht nun nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz, was der Psyche der Spieler sicherlich guttun dürfte. Nun will der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide den Aufwind, den der Sieg in Steimbke gebracht hat, für sich nutzen. In einem Nachholspiel treffen die Krähen am heutigen Mittwoch, den 8.März auf den FC Eldagsen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr und wird voraussichtlich auf dem D-Platz ausgetragen.Mannschaft: Pigors, F.Miener, T. Miener, S. Helms, Zimmermann, Legien, Tasche (ab 87. Minute Hübner), Tegtmeyer, P. Schmidt (ab 74. Minute Mücke), Kunstmann, Böttcher (ab 85. Minute Döpke)Trainer: TrebingTore: 46. Minute 0:1 Dennis Tasche, 75. Minute 0:2 Marcel Kunstmann, 76. Minute 1:2 Oliver Poltier, 85. Minute 1:3 Marcel Kunstmann, 86. Minute 1:4 Felipe-Marcel Böttcher.