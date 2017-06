Stressfrei bei der HSG

Handball- Schnupper- Training in den Ferien

Die Handball-Spielgemeinschaft Langenhagen (SCL und Sparta) bietet in den Sommerferien ein Schnupper-Training für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren an. Wer schon immer mal ausprobieren wollte, wie Handball geht, kann dies jetzt stressfrei außerhalb der Schulzeit testen. Das Training findet jeden Dienstag in den Ferien in der SCL-Sporthalle an der Leibnizstraße 52 in Langenhagen zu folgenden Zeiten statt : 16 bis 17 Uhr Minis (Jahrgänge 2011 bis 2009), 17 bis 18 Uhr E-Jugend (Jahrgänge 2008 und 2007) , 18 bis 9 Uhr D-Jugend (Jahrgänge 2006 bis 2004)Mitzubringen sind nur Sportzeug und Sportschuhe und etwas zu trinken. Vorab-Infos gibt es bei Bedarf bei Reinhold Scheiba, Telefon (0172/5 40 48 05), oder per E-Mail unter scheiba26@gmail.com.Beim Rasenturnier in Bothfeld belegte die C-Jugend einen hervorragenden zweiten Platz, unterlag der TSV Burgdorf nur knapp mit einem Tor. Die männliche D-Jugend und weibliche E-Jugend landeten auf guten dritten Plätzen.