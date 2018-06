Titel für den MTV

Toller Saisonabschluss für die 1. E-Jugend

Einen besseren Saisonabschluss hätte sich die 1. E-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg selbst nicht machen können. Beim Stelinger World-Cup-Turnier holte sich die E-Jugend den Pokal unter acht Mannschaften. Als ungeschlagenes Team in ihrer Gruppe trafen die Jungs im Endspiel auf den TSV Godshorn. In einem spannenden Duell gelang in der letzten Spielminute Henry Laas der viel umjubelte Siegtreffer. Zum ersten Mal holte eine Jugendmannschaft des MTV Engelbostel-Schulenburg den Stelinger World-Cup.