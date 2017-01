Titelverteidigung

RECKEN zum vierten Mal Mannschaft des Jahres in Hannover

Die TSV Hannover-Burgdorf darf sich über den ersten Titel in 2017 freuen. DIE RECKEN sind in ihrer Vereinsgeschichte zum vierten Mal bei der Sportlerwahl der Neuen Presse zur Mannschaft des Jahres in Hannover gewählt worden und haben ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Kai Häfner hatte ebenfalls ein „Déjà-vu“, denn der Linkshänder landete wie im Vorjahr in der Kategorie Sportler des Jahres auf dem zweiten Platz.Die Anspannung bei allen Beteiligten war kurz vor der offiziellen Verkündung greifbar auf der Sportgala im Theater am Aegi vor über 1.200 geladenen Gästen, aber am Ende standen DIE RECKEN zum vierten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen und verwiesen die Fußballer von Hannover 96 sowie die Handballerinnen der HSG Badenstedt auf die Plätze. „Mannschaft des Jahres in Hannover zu werden ist, angesichts der starken Konkurrenz, keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns, dass uns die Zuschauer ihre Stimme gegeben haben“, sagte Geschäftsführer Benjamin Chatton.Die Mannschaft um Trainer Jens Bürkle liegt nach dem sehr guten siebten Tabellenplatz aus der Vorsaison aktuell mit Rang fünf sogar noch besser im Rennen um eine starke Abschlussplatzierung. Ob dies ausschlaggebend für den Sieg war ist ungewiss, geschadet haben dürfte es Niedersachsens Spitzenhandballern gewiss nicht. „Erfolge zu generieren ist generell schwer, aber dauerhaft erfolgreich zu bleiben nochmal ungleich schwerer. Es ist schön, dass das Sportpublikum in Hannover unsere Leistungen entsprechend gewürdigt hat“, freute sich Trainer Bürkle über die Wiederholung des Titelgewinns aus dem Vorjahr.Einmal Erster, einmal Zweiter – für Kai Häfner hätte die Sportgala ebenfalls kaum besser laufen können, obwohl der Linkshänder nach einem perfekten Jahr 2016 mit dem Europameistertitel und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio auch den Sprung ganz oben aufs Siegertreppchen bei der Wahl zum Sportler des Jahres verdient gehabt hätte. Allerdings musste Häfner sich in diesem Jahr hinter Turner Andreas Toba, der in Rio ebenfalls Herausragendes geleistet hatte, einreihen.Bei der Preisverleihung war der Schwabe, kurz nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, nicht persönlich vor Ort. Erst Mitte nächster Woche erwarten DIE RECKEN ihren Linkshänder zurück im Trainingsbetrieb. „Kai hat bei der Weltmeisterschaft total überzeugt und seine guten Leistungen aus dem Verein bestätigt. Er ist verständlicherweise enttäuscht, aber wir werden ihn nach seiner Rückkehr wiederaufbauen“, verspricht Trainer Jens Bürkle.Bis zum 11. Februar haben DIE RECKEN indes noch Zeit, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten, die es mit den Aufgaben HC Erlangen, Rhein-Neckar Löwen und SG Flensburg-Handewitt direkt in sich hat. Ein gelungener Start ins neue Jahr würde den RECKEN mit Sicherheit helfen, um sich bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2017 direkt wieder im Vorderfeld zu platzieren.