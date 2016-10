Tom Merkens unterschreibt

Tom Merkens unterschreibt Vertrag und steht vor Comeback beim TSV Havelse

Bis auf zwei Kurzeinsätze für den VfL Osnabrück im Mai 2015, hat Tom Merkens seit dem 01. März 2014 keine Spiele mehr bestreiten können. An diesem Tag verletzte sich der 26jährige zentrale Mittelfeldspieler im Spiel der Osnabrücker gegen Preußen Münster so schwer am Sprunggelenk, dass er mehr als zwei Spielzeiten ausfiel und sein auslaufender Vertrag in Osnabrück im Sommer diesen Jahres nicht verlängert wurde. 2012 wechselte Merkens nach 12 Jahren bei Hannover 96 zum TSV Havelse, spielte eine starke Saison und machte so den VfL Osnabrück auf sich aufmerksam, für den er in der Folge 22 Drittligaspiele bestritt, bevor ihn die Verletzung ereilte. Seit einigen Wochen bereits beschwerdefrei im Trainingsbetrieb beim TSV Havelse, unterschrieb der BWL-Student jetzt einen Vertrag bis Saisonende und will bei seinem Ex-Club sein erneutes Comeback feiern. Merkens wird bereits am kommenden Sonntag im Kader der Havelser im Sp itzenspiel der Regionalliga Nord gegen den Lüneburger SK stehen.