Torhüter gesucht

MTV-Nachwuchskicker sind spitze

Die kontinuierliche und engagierte Arbeit im Nachwuchsbereich des MTV Engelbostel-Schulenburg zahlt sich jetzt aus. Alle Teams der F- und E-Jugenden belegen Spitzenplätze in der Hinrunde der Saison 2017/2018. Die Teams der E1-, F1- und F3-Jugend behaupteten ohne Niederlage und mit vielen Toren den ersten Tabellenplatz ihrer jeweiligen Kreisklasse. Die F2 sicherte sich den zweiten und die E2 den dritten Tabellenplatz.Diese tolle Leistung ist auch MTV-Mitglied und Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus nicht entgangen und hat dem Team der E1 um Trainer René Krems spontan einen Besuch abgestattet. Die Freude bei den Jungs war riesengroß und Bibiana beantwortete geduldig alle Fragen zum Schiedsrichterleben in der ersten Bundesliga. Als kleine Zugabe versprach sie den Jungs, in der Rückrunde ein Punktspiel zu leiten. Na, das ist doch mal ein Ansporn.Die E1- und F2-Jugend sucht übrigens dringend Nachwuchstorhüter! Ein besonderes Highlight dabei: Der MTV Engelbostel-Schulenburg bietet einmal wöchentlich ein extra Torwarttraining bei dem ehemaligen Profitorwart Vicente Frau-Soler an. Vicente spielte in der zweiten und dritten spanischen Liga unter anderem beim Zweitligisten RCD Mallorca.Informationen und Ansprechpartner unter www.mtv-engelbostel-schulenburg.de